Dolovac: BIA zvala tužioce u vezi sa glasanjem za VST; Vujić: Sve je na nivou spekulacija

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac izjavila je da je dobila potvrdu da su pojedini tužioci imali sastanak u BIA uoči nedavno ponovljenih izbora za VST, na kojem je traženo da se glasa za određene kandidate.

Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva, Dolovac je članove VST obavestila da nije imala saznanja o sastanku u BIA u vreme kada se on održavao, niti neposredno pre toga, prenosi N1. "Niti sam obaveštena neposredno posle toga, što je red da me tužioci obaveste kad idu tamo na sastanke bilo kakve prirode, koji se zakazuju u toj instituciji", naglasila je Dolovac precizirajući da je za razgovore u BIA saznala tek pre dva dana od Milijane Dončić, glavne