Poznati svi finalisti „Pesme za Evroviziju“

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
U drugom finalu izabrano je još sedam finalista "Pesme za Evroviziju".

U finalu, u kojem se bira predstavnik Srbije na Evroviziji, takmičiće se 14 pesama. Finale će se održati u subotu, 28. februara. Ovo je spisak učesnika u finalu: Gemmini - Metar sreće Brat Pelin - Fraulein Zona - Čairi LU-KA - Veruj Lavina - Kraj mene Jack Lupino - Adrenalin Harem Girls x Ivana - Bom Bom Lores - Unseen Zejna - Jugoslavija YANX - Srušio si sve Ana Mašulović Kosmos Trip - Sve je u redu Mirna - Omaja Iva Grujin - Otkrivan sebe
Kurir pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Blic pre 1 sat
Sputnik pre 2 sata
Kurir pre 1 sat
B92 pre 2 sata
Naissus info pre 28 minuta
Morava info pre 33 minuta
Euronews pre 4 minuta
Danas pre 9 minuta
Južne vesti pre 33 minuta