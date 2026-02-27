Od danas više cene dizela i benzina

RTK pre 7 minuta
Od danas više cene dizela i benzina

Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina BMB95 biće u narednih sedam dana veće za dva dinara po litru, pa će evrodizel koštati 200 dinara, a benzin 181 dinar po litru, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava su dužni da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
