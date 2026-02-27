Netflix odustao! Evo ko preuzima Warner Bros.

Paramountova ponuda od 31 dolar po akciji vodi ka spajanju velikih holivudskih studija i streaming platformi.

Paramount Skydance izbio je u prvi plan kao kupac Warner Bros. Discovery nakon što je Netflix odustao od povećanja ponude i povukao se iz nadmetanja. Netflix je saopštio da podizanje cene na nivo koji je ponudio Paramount više nije finansijski opravdano.Paramountova revidirana ponuda iznosi 31 dolar po akciji, dok je Netflix nudio 27,75 dolara. Očekuje se da odbor Warner Brosa formalno raskine sporazum sa Netflixom i prihvati ponudu konkurenta. Izvršni direktor