Netflix odustao! Evo ko preuzima Warner Bros.

Telegraf pre 50 minuta  |  Telegraf Biznis/ Kamatica
Netflix odustao! Evo ko preuzima Warner Bros.

Paramountova ponuda od 31 dolar po akciji vodi ka spajanju velikih holivudskih studija i streaming platformi.

Paramount Skydance izbio je u prvi plan kao kupac Warner Bros. Discovery nakon što je Netflix odustao od povećanja ponude i povukao se iz nadmetanja. Netflix je saopštio da podizanje cene na nivo koji je ponudio Paramount više nije finansijski opravdano.Paramountova revidirana ponuda iznosi 31 dolar po akciji, dok je Netflix nudio 27,75 dolara. Očekuje se da odbor Warner Brosa formalno raskine sporazum sa Netflixom i prihvati ponudu konkurenta. Izvršni direktor
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Netfliks odustao od kupovine Vorner brosa: Paramaunt preuzima studio za 111 milijardi dolara

Netfliks odustao od kupovine Vorner brosa: Paramaunt preuzima studio za 111 milijardi dolara

NIN pre 16 minuta
Netfliks odustao od kupovine Vorner brosa, Paramaunt preuzima studio za 111 milijardi dolara

Netfliks odustao od kupovine Vorner brosa, Paramaunt preuzima studio za 111 milijardi dolara

Insajder pre 35 minuta
Netflix odustao od nadmetanja, evo ko preuzima Warner Bros.

Netflix odustao od nadmetanja, evo ko preuzima Warner Bros.

Kamatica pre 1 sat
Netflix odustao od preuzimanja Warner Bros. Discovery, Paramount preuzima inicijativu

Netflix odustao od preuzimanja Warner Bros. Discovery, Paramount preuzima inicijativu

Bonitet pre 45 minuta
Netflix odustao, Paramount na putu da preuzme Warner Bros

Netflix odustao, Paramount na putu da preuzme Warner Bros

Danas pre 36 minuta
Filmski obrt: Netflix se povukao iz trke za preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery, Paramount na korak do pobede

Filmski obrt: Netflix se povukao iz trke za preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery, Paramount na korak do pobede

Euronews pre 55 minuta
Paramaunt, blizak Trampu, na korak od preuzimanja Vornera, moguće posledice i po CNN

Paramaunt, blizak Trampu, na korak od preuzimanja Vornera, moguće posledice i po CNN

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dolarnetflix

Ekonomija, najnovije vesti »

Hoće li se Novi Beograd konačno grejati toplom vodom iz TENT-a? - Izbor FIDIK inženjera zakočio projekat toplodalekovoda

Hoće li se Novi Beograd konačno grejati toplom vodom iz TENT-a? - Izbor FIDIK inženjera zakočio projekat toplodalekovoda

Ekapija pre 5 minuta
Zaboravljate imena i detalje? Jednostavan hobi može da trenira vaš mozak

Zaboravljate imena i detalje? Jednostavan hobi može da trenira vaš mozak

Bonitet pre 10 minuta
Stavlja se van snage odluka o ukidanju trolejbusa u Beogradu

Stavlja se van snage odluka o ukidanju trolejbusa u Beogradu

Ekapija pre 5 minuta
Prvi put dvozglobna vozila u Srbiji - Raspisan tender za nabavku 50 električnih autobusa za EXPO 2027

Prvi put dvozglobna vozila u Srbiji - Raspisan tender za nabavku 50 električnih autobusa za EXPO 2027

Ekapija pre 5 minuta
Heads Talent Soutions: Ljudi kao strateška prednost

Heads Talent Soutions: Ljudi kao strateška prednost

BizLife pre 16 minuta