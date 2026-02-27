Dačićevo stanje stabilno

Vesti online pre 1 sat  |  Vesti online (A. S.)
Dačićevo stanje stabilno

Zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije i predsednika SPS-a Ivice Dačića je nepromenjeno i za sada je stabilno, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević.

„Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja. Za sada je stabilno, noć je proveo mirno“, rekao je Popević u izjavi novinarima ispred Klinike za pulmologiju, gde je Dačić sa teškom upalom pluća hospitalizovan pre dva dana. Popević je naveo i da će o novim informacijama o zdravstvenom stanju Ivice Dačića obavestiti javnost u 17 časova.
Ključne reči

SPSIvica DačićVlada Srbijesrbijavestizdravlje

