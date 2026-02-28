Bibi šokirao: Postoji mnogo znakova da Hamneija više nema

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da postoje mnogi znaci koji ukazuju da iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Ali Hamneija "više nema", ali nije eksplicitno potvrdio njegovu smrt.

Netanjahu je na konferenciji za novinare u Jerusalimu rekao da je Hamneijev stambeni kompleks u Teheranu uništen u izraelskom napadu ranije danas, kao i da su ubijeni visoki komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i iranski nuklearni zvaničnici, prenosi Rojters. On je kazao da će se napadi nastaviti "koliko god bude potrebno", i da će sukob doneti "pravi mir". Izraelski premijer je rekao da svi znaju da "takav ubilački režim" ne bi trebalo da ima