Zvanično: Evroliga otkazala turnir

B92 pre 1 sat
Zvanično: Evroliga otkazala turnir

Evroliga je zbog rata Izraela i Irana otkazala turnir u Abu Dabiju.

Situacija na Bliskom istoku je izuzetno napeta nakon napada Izraela na Iran, a zemlje u regionu nalaze se u stanju pripravnosti. Zato je prekinuta utakmica Monaka i Arisa na juniorskom turniru Evrolige, o čemu smo već pisali. Kako je Evroliga objavila, ceo turnir je otkazan. "Kvalifikacioni turnir juniorske Evrolige u Abu Dabiju je otkazan. Evroliga sa žaljenjem objavljuje da se turnir neće održati. Uzimajući u obzir trenutnu situaciju u regionu, ova odluka je
