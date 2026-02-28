Netanjahu: Postoje znaci da je iranski vrhovni vođa mrtav

Beta pre 20 minuta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da postoje znaci da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei mrtav, preneli su francuski mediji Mond (Le Monde) i Figaro.

"Jutros smo u iznenadnom napadu uništili kompleks tiranina Hamneija u srcu Teherana. Postoji mnogo znakova da ovog tiranina više nema", rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju.

Izraelski premijer je dodao da će zajednički američko-izraelski napadi na Iran biti nastavljeni "koliko god bude potrebno".

Izrael i SAD rano jutros su napali Iran.

Iran je uzvratio raketnim napadima na niz zemalja regiona, pre svega tamo gde ima američkog prisustva.

Prema prvom bilansu iranskog Crvenog polumeseca stradalo je više od 200 ljudi širom Irana.

(Beta, 28.02.2026)

Ključne reči

IranTeheran

