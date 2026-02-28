Estrada u bolu na pomenu Saši Popoviću: Marija Šerifović ljubi spomenik, Bosanac sa Džidžom prišao porodici

Porodica i dalje trpi veliki bol, a supruga Suzana je emotivno doživela pomen.

Ćerka Aleksandra i Suzanin sin Danijel bili su uzdržani ali podrška majci i sestri. Prošlo je godinu dana od smrti estradnog maga Saše Popović. Na Novom bežanijskom groblju okupili su se prijatelji, porodica i saradnici kako bi mu odali počast. Naime, na pomen Saši Popoviću prvi je došao pevač Filip Mitrović, a zatim Dragan Kojić Keba, Dragan Stojković Bosanac sa ćerkom Džidom, Ana Sević, Milan Mitrović, Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović, Dragica Zlatić,