Suzana prvi put otkrila detalje Popovićeve bolesti: O ovome se ćutalo godinu dana, saznali na stravičan način

Mondo pre 2 sata  |  Jelena Sitarica
Suzana prvi put otkrila detalje Popovićeve bolesti: O ovome se ćutalo godinu dana, saznali na stravičan način

Prošlo je godinu dana od kako nas je napustio Saša Popović, muzičar, osnivač "Granda", estradni mag koji je iznedrio dobar deo estrade, a tim povodom, danas, 28. februara i sutra, 1. marta, biće prikazani prvi i drugi deo dokumentarca o njegovom životu i karijeri "Sale".

U dokumentarcu govore članovi njegove porodice, ali i brojni prijatelji i saradnici sa estrade kao što su: Marija Šerifović, Nadica Ademov, Dejan Matić, Bane Bojanić, Dragana Katić, Lepa Brena, Nadica Ademov, Viki Miljković, Tanja Savić, Dara Bubamara, Jelena Karleuša, Ceca, Ćira, Žika Jakšić, Milica Todorović, Snežana Đurišić i mnogi drugi. Inače, danas je održan prvi godišnji pomen, a mnogi su komentarisali da se na Novom bežanijskom groblju pojavilo sramno malo
