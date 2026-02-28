Evo kako će se zvati unuka Saše Popovića: Ime ima moćno značenje, Suzana otkrila: "Bog ti da nešto da nadomestiš tugu"

Suzana često sanja muža i moli Boga da ga pamti iz srećnih, a ne bolesnih dana.

Značenje imena Marta je 'ona koja je rođena da vlada' i simbolizuje plemenitost i veličinu. Suzana Jovanović dala je pomen mužu Saši Popoviću, a za "Blic" je ispričala kako u životu Bog jedno oduzme, a drugo da. Suzana čeka svoje prvo unuče, pa je otkrila da njen sin Danijel i snajka Tijana čekaju devojčicu, kojoj će dati ime Marta. - Ja znam ko je Sale, ali kada to čujete od nekog drugog, Rada Manojlović je pričala, Sale Matić i drugi, onda mi je srce kao vasiona.