Evo kako će se zvati unuka Saše Popovića: Ime ima moćno značenje, Suzana otkrila: "Bog ti da nešto da nadomestiš tugu"

Blic pre 3 sata
Evo kako će se zvati unuka Saše Popovića: Ime ima moćno značenje, Suzana otkrila: "Bog ti da nešto da nadomestiš tugu"

Suzana često sanja muža i moli Boga da ga pamti iz srećnih, a ne bolesnih dana.

Značenje imena Marta je 'ona koja je rođena da vlada' i simbolizuje plemenitost i veličinu. Suzana Jovanović dala je pomen mužu Saši Popoviću, a za "Blic" je ispričala kako u životu Bog jedno oduzme, a drugo da. Suzana čeka svoje prvo unuče, pa je otkrila da njen sin Danijel i snajka Tijana čekaju devojčicu, kojoj će dati ime Marta. - Ja znam ko je Sale, ali kada to čujete od nekog drugog, Rada Manojlović je pričala, Sale Matić i drugi, onda mi je srce kao vasiona.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Saša Popović je umro s mirom nakon što je ostvario ovu želju! To mu je bilo jako važno, evo o čemu je reč

Saša Popović je umro s mirom nakon što je ostvario ovu želju! To mu je bilo jako važno, evo o čemu je reč

Kurir pre 56 minuta
Evo šta je bilo u misterioznom pismu koje je dobila ćerka Saše Popovića. Nije mogla ni da nasluti šta je u koverti: "Imala je…

Evo šta je bilo u misterioznom pismu koje je dobila ćerka Saše Popovića. Nije mogla ni da nasluti šta je u koverti: "Imala je dve godine kad se to desilo" (video)

Blic pre 3 sata
Otkrivamo kako se ponašala Karleuša na pomenu: Potpuno iskulirala bivšu drugaricu dok je razgovarala sa njim

Otkrivamo kako se ponašala Karleuša na pomenu: Potpuno iskulirala bivšu drugaricu dok je razgovarala sa njim

Mondo pre 3 sata
Keba i njegova žena nemi od bola: Pevač sav u crnom prišao grobu Saše Popovića na godišnjici njegove smrti

Keba i njegova žena nemi od bola: Pevač sav u crnom prišao grobu Saše Popovića na godišnjici njegove smrti

Mondo pre 3 sata
Neutešna Suzana Jovanović sa ćerkom i sinom stigla na groblje: Slomljeni od bola, prijatelji ih grle i smiruju

Neutešna Suzana Jovanović sa ćerkom i sinom stigla na groblje: Slomljeni od bola, prijatelji ih grle i smiruju

Mondo pre 3 sata
Udovica Suzana Jovanović jedva stoji od tuge na pomenu: Počelo opelo Saši Popoviću, deca je grle i jecaju

Udovica Suzana Jovanović jedva stoji od tuge na pomenu: Počelo opelo Saši Popoviću, deca je grle i jecaju

Mondo pre 3 sata
Završen godišnji pomen Popoviću: O sramnom detalju ne prestaje da se priča, Suzana od bola ne može da govori

Završen godišnji pomen Popoviću: O sramnom detalju ne prestaje da se priča, Suzana od bola ne može da govori

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rada Manojlović

Zabava, najnovije vesti »

Dve destinacije u Grčkoj među 20 najboljih u Evropi za ovu godinu

Dve destinacije u Grčkoj među 20 najboljih u Evropi za ovu godinu

Forbes pre 56 minuta
Novootkriveni virus u crevima povezan sa kolorektalnim karcinomom

Novootkriveni virus u crevima povezan sa kolorektalnim karcinomom

RTS pre 41 minuta
"Jedno je život unutra, a drugo spolja" Anitina prijateljica se hitno oglasila nakon Lukinih prozivki: "Moje ime često…

"Jedno je život unutra, a drugo spolja" Anitina prijateljica se hitno oglasila nakon Lukinih prozivki: "Moje ime često spominju"

Blic pre 22 minuta
Voditeljka u topiću na pilatesu Radi vežbe, kosu vezala u rep, a komplimenti zbog linije ne prestaju da joj stižu (foto)

Voditeljka u topiću na pilatesu Radi vežbe, kosu vezala u rep, a komplimenti zbog linije ne prestaju da joj stižu (foto)

Blic pre 36 minuta
"Kako ćemo kući?" Sloba i Jelena Radanović u panici: Zbog rata na Bliskom istoku ne znaju kako da se vrate u Srbiju (foto)

"Kako ćemo kući?" Sloba i Jelena Radanović u panici: Zbog rata na Bliskom istoku ne znaju kako da se vrate u Srbiju (foto)

Blic pre 21 minuta