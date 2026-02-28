Tramp: Možda ćemo imati jedno prijateljsko preuzimanje Kube

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da njegova zemlja razgovara sa Havanom i pomenuo je mogućnost „prijateljskog preuzimanja Kube“, ne navevši detalje koji bi otkrili na šta tačno misli.

Dok je razgovarao sa novinarima ispred Bele kuće, pripremajući se za odlazak u Teksas, Tramp je pomenuo da državni sekretar SAD Marko Rubio razgovara sa kubanskim liderima „na veoma visokom nivou“. „Kubanska vlada priča sa nama“, rekao je predsednik. „Nemaju para. Sad nemaju ama baš ništa. Ali pričaju sa nama, i možda ćemo imati jedno prijateljsko preuzimanje Kube“. Onda je dodao: „Moglo bi se ovo fino završiti kao – prijateljsko preuzimanje Kube“. Tramp nije