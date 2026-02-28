Vučić i Rama za nemački list: Ne insistiramo na članstvu u EU, već na prijemu u jedinstveno evropsko tržište i Šengensku zonu…

U zajedničkom autorskom tekstu za Frankfurter algemajne cajtung, albanski premijer Edi Rama i predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveli su da ne insistiraju na članstvu u Evropskoj uniji, već na prijemu svojih zemalja u jedinstveno evropsko tržište i Šengensku zonu.

Mnogi Evropljani se pitaju da li EU može efikasno da funkcioniše sa znatno više članica i zabrinutost zbog donošenja odluka, institucionalne ravnoteže i političke kohezije je legitimna. Nismo naivni, ti argumenti imaju težinu, pišu Rama i Vučić. Oni zbog toga zagovaraju zaobilaženje zamke veta tako što će se zemljama kandidatima koje ispunjavaju uslove, bar za sada, dozvoliti da se pridruže jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenskoj zoni, umesto da teže