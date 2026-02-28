Sunčan poslednjii dan februara, baš kao i sutrašnji prvi mart

Oblaci i padavine ostaju daleko od Balkanskog poluostrva i visok vazdušni pritisak obezbediće vedro nebo.

Iako će do nas stizati topliji vazduh sa zapada, poslednjeg februarskog jutra biće hladno, od minus tri do četiri stepena, u najtoplijem delu dana od 11 do 16 stepeni. I u Beogradu je dan sunčan uz 16 stepeni, posle svežeg jutra. Sutrase, takođe, posle hladnog jutra očekuje pretežno sunčan dan, uz temperaturu do 18 stepeni. Jedno prolazno naoblačenje očekuje se u ponedeljak krajem dana, ali će se u većem delu zemlje zadržati suvo vreme. GZS