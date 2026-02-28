Prve reči Trampa nakon ubistva vrhovnog vođe Irana: "Mnogi njihovi rukovodioci su nestali"

Američki predsednik Donald Tramp je razgovarao telefonom sa novinarima " NBC News-a" kada je komentarisao ubistvo vrhovnog vođe Irana, Alije Hamneija.

On je otkrio da je ubijen veliki broj visokih vojnih i političkih rukovodilaca Irana. "Mislimo da je ovo itačna vest da je on ubijen, razgovarao sam sa mnogo ljudi već o tome. Većina iranskih rukovodilaca je nestala, ne samo on. Ne mislim na dve osobe. Što se tiče zamene Alije, to ne znam, ali u nekom trenutku će me pozvati da me pitaju koga bih voleo. On je ubio mnogo ljudi. Uništio je mnoge živote, uništio mnogo porodica", rekao je Tramp i dodao da je bio