Prve reči Trampa nakon ubistva vrhovnog vođe Irana: "Mnogi njihovi rukovodioci su nestali"

Mondo pre 6 minuta  |  Aleksandar Blagić
Prve reči Trampa nakon ubistva vrhovnog vođe Irana: "Mnogi njihovi rukovodioci su nestali"

Američki predsednik Donald Tramp je razgovarao telefonom sa novinarima " NBC News-a" kada je komentarisao ubistvo vrhovnog vođe Irana, Alije Hamneija.

On je otkrio da je ubijen veliki broj visokih vojnih i političkih rukovodilaca Irana. "Mislimo da je ovo itačna vest da je on ubijen, razgovarao sam sa mnogo ljudi već o tome. Većina iranskih rukovodilaca je nestala, ne samo on. Ne mislim na dve osobe. Što se tiče zamene Alije, to ne znam, ali u nekom trenutku će me pozvati da me pitaju koga bih voleo. On je ubio mnogo ljudi. Uništio je mnoge živote, uništio mnogo porodica", rekao je Tramp i dodao da je bio
Insajder pre 17 minuta
Nedeljnik pre 22 minuta
Mondo pre 32 minuta
Večernje novosti pre 7 minuta
Večernje novosti pre 32 minuta
Insajder pre 42 minuta
Insajder pre 1 sat
Danas pre 32 minuta
Blic pre 22 minuta
Blic pre 17 minuta
Blic pre 2 minuta
Danas pre 37 minuta