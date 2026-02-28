Od Karakasa do Teherana: Iran je još jedan ruski partner koji se našao na udaru, dok je iz Moskve došla samo osuda

Rusko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo zajedničke napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran, nazvavši ih "prethodno planiranim i neizazvanim aktom oružane agresije protiv suverene i nezavisne članice Ujedinjenih nacija".

U saopštenju objavljenom na telegramu, ruski zvaničnici zahtevaju trenutni prestanak vojne kampanje i povratak diplomatskim pregovorima, optužujući Vašington i Tel Aviv da se kriju iza zabrinutosti za iranski nuklearni program, dok zapravo teže promeni režima u Teheranu. "Bombardovanje nuklearnih objekata pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju je neprihvatljivo", navodi se u saopštenju, uz ponudu Moskve da pomogne u posredovanju do postizanja mirnog