Od Karakasa do Teherana: Iran je još jedan ruski partner koji se našao na udaru, dok je iz Moskve došla samo osuda
Euronews pre 43 minuta | Autor: Euronews Srbija
Rusko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo zajedničke napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran, nazvavši ih "prethodno planiranim i neizazvanim aktom oružane agresije protiv suverene i nezavisne članice Ujedinjenih nacija".
U saopštenju objavljenom na telegramu, ruski zvaničnici zahtevaju trenutni prestanak vojne kampanje i povratak diplomatskim pregovorima, optužujući Vašington i Tel Aviv da se kriju iza zabrinutosti za iranski nuklearni program, dok zapravo teže promeni režima u Teheranu. "Bombardovanje nuklearnih objekata pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju je neprihvatljivo", navodi se u saopštenju, uz ponudu Moskve da pomogne u posredovanju do postizanja mirnog