Tramp se ponovo oglasio nakon napada na Iran: Otkrio šta je cilj operacije na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp kratko se oglasio za "Washington Post" nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Države zajedno napale Iran, prenosi " Al Džazira".

On je u svom prvom zvaničnom obraćanju najavio odmazdu i apelovao je na vlasti u Iranu da se predaju ili ih čeka sigurna smrt. "Sve što želim jeste bezbedna nacija, to ćemo i imati. Želim slobodu za te ljude", rekao je Tramp. Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija! BONUS VIDEO: