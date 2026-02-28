MSP Srbije odbacilo tvrdnje da je Vučić odustao od puta ka EU

Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović odbacila je danas tvrdnje opozicionog lidera Zdravka Ponoša da je vlast odustala od evropskog puta, navodeći da evropske integracije ostaju strateško usmerenje države, ali i da se geopolitički kontekst Evrope i sveta menja i da "odgovorna državna politika ne ignoriše realnost". U reakciji na društvenoj mreži Iks, koju je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije prosledilo medijima, Jovanović je