Doktorka sa pulmologije: Dačićevo stanje stabilno, još nezahvalno davati prognoze

Zdravstveno stanje Ivice Dačića je za sada stabilno, izjavila je dr Vesna Ćeriman Krstić, pulmolog na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, gde je ministar unutrašnjih poslova primljen u sredu sa obostranom upalom pluća.

Ona je za TV Prva rekla da je sve dok je on na respiratoru, kao što je sada, nezahvalno davati prognoze. Odgovarajući na pitanje da li ima poboljšanja u Dačićevom zdravstvenom stanju, navela je da je o tome teško govoriti sve dok je pacijent na mehaničkoj ventilaciji jer tada, kako je objasnila, stanje može da se menja iz časa u čas. "On je za sada stabilno i to je dobro", rekla je Ćeriman Krstić. Prema njenim rečima, prognoze u ovakvim slučajevima mogu da se daju
