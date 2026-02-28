Amerika i Izrael napali Iran, Teheran uzvratio, eksplozije odjekuju po Bliskom istoku, zatvoren aerodrom u Dubaiju

Nova pre 25 minuta
Amerika i Izrael napali Iran, Teheran uzvratio, eksplozije odjekuju po Bliskom istoku, zatvoren aerodrom u Dubaiju

Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su u subotu rano ujutro vazdušne napade na Iran, potvrdili su izraelski ministar odbrane Izrael Kac i dvojica američkih zvaničnika, prenosi CNN.

Napadi su izvedeni jutros dok su milioni ljudi bili na poslu, a deca u školi, piše N1. Prema poluzvaničnoj iranskoj novinskoj agenciji Fars, tri eksplozije čule su se u centru Teherana. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.
