Izrael potvrdio: Izveli smo preventivni napad na Iran

Nova pre 16 minuta
Izrael potvrdio: Izveli smo preventivni napad na Iran

Izrael je izveo preventivni raketni napad na Iran, saopštilo je danas izraelsko Ministarstvo odbrane.

Istovremeno je izraelska vojska navela da je u više delova zemlje aktivirala sirene za vazdušnu opasnost, “kako bi pripremila javnost za mogućnost lansiranja raketa na Izrael”, javlja Rojters. U centru Teherana su se čule eksplozije i dim se uzdiže iznad centra grada. Napad je izveden u blizini sedišta iranskog lidera ajatolaha Alija Hamneija, navodi AP.
