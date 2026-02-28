Izrael potvrdio: Izveli smo preventivni napad na Iran
Nova pre 16 minuta
Izrael je izveo preventivni raketni napad na Iran, saopštilo je danas izraelsko Ministarstvo odbrane.
Istovremeno je izraelska vojska navela da je u više delova zemlje aktivirala sirene za vazdušnu opasnost, “kako bi pripremila javnost za mogućnost lansiranja raketa na Izrael”, javlja Rojters. U centru Teherana su se čule eksplozije i dim se uzdiže iznad centra grada. Napad je izveden u blizini sedišta iranskog lidera ajatolaha Alija Hamneija, navodi AP.