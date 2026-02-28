Jokić u ulozi "Džokera": Slike koje pokazuju koliko je Nikola zapravo bio ljut FOTO

Nikola Jokić, centar Denvera, sa razlogom ima nadimak "Džoker", što se moglo videti tokom sukoba na meču Oklahome i Denvera (127:121).

Koliko je besan bio Jokić, nakon što ga je Lu Dort sapleo, možete videti u nastavku teksta. A, ono što je zanimljivo, jeste da se na društvenim mrežama šire slike Jokića u kostimu "Džokera". Taj njegov pogleda zaista je imao "Džokerove" crte... Srpski centar je zabeležio novi tripl-dabl sa 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija za 45 minuta na parketu, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi Šej Gildžes-Aleksander koji je meč završio sa 36 poena, devet