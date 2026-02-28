AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros da se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz većih gradova i na putevima koji vode ka izletištima i vikend naseljima.

Prema zvaničnom saopštenju, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju se oko četiri sata, što dodatno opterećuje saobraćaj ka zapadu zemlje. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima niti na naplatnim rampama na auto-putevima, navodi AMSS, što vozačima pruža prohodan prelaz i sprečava duže čekanje. Udruženje je takođe apelovalo na vozače da se pre polaska informišu o aktuelnim radovima na putevima, koji mogu usloviti promene u režimu