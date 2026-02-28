AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Ozon pre 2 sata
AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros da se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz većih gradova i na putevima koji vode ka izletištima i vikend naseljima.

Prema zvaničnom saopštenju, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju se oko četiri sata, što dodatno opterećuje saobraćaj ka zapadu zemlje. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima niti na naplatnim rampama na auto-putevima, navodi AMSS, što vozačima pruža prohodan prelaz i sprečava duže čekanje. Udruženje je takođe apelovalo na vozače da se pre polaska informišu o aktuelnim radovima na putevima, koji mogu usloviti promene u režimu
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

AMSS: Očekuje se gužva na putevima ka izletištima i vikend naseljima

AMSS: Očekuje se gužva na putevima ka izletištima i vikend naseljima

N1 Info pre 2 sata
AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Serbian News Media pre 2 sata
Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Nova pre 2 sata
Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj ka izletištima

Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj ka izletištima

Glas Zaječara pre 2 sata
AMSS: Radovi i gužve na putevima, informišite se pre polaska

AMSS: Radovi i gužve na putevima, informišite se pre polaska

In medija pre 1 sat
AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

AMSS: Gužva ka vikendicama i izletištima, kamioni na granici u Batrovcima čekaju četiri sata

Danas pre 3 sata
Na granicama teretna vozila čekaju četiri sata, za putnička nema zadržavanja

Na granicama teretna vozila čekaju četiri sata, za putnička nema zadržavanja

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSS

Regioni, najnovije vesti »

Poljoprivrednici prekinuli blokadu u Mrčajevcima i prebacili se u Miločaj zbog negodovanje meštana

Poljoprivrednici prekinuli blokadu u Mrčajevcima i prebacili se u Miločaj zbog negodovanje meštana

N1 Info pre 15 minuta
Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, totalne blokade danas na desetak lokacija

Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, totalne blokade danas na desetak lokacija

Nova ekonomija pre 15 minuta
Vučić “Otac nacije”

Vučić “Otac nacije”

Prokuplje press pre 20 minuta
I dalje se ne zna gde je zastava topličkih ustanika

I dalje se ne zna gde je zastava topličkih ustanika

Prokuplje press pre 9 minuta
JSP: Od 1. marta zaključenje ugovora o reprogramu dugovanja

JSP: Od 1. marta zaključenje ugovora o reprogramu dugovanja

InfoKG pre 45 minuta