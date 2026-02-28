Prljav potez Dorta izbacio Jokića iz takta, umalo opšta tuča na terenu

Oštro reagovao nakon udarca, sudije isključile Dorta

Nikola Jokić je zabeležio novi tripl-dabl sa 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija u Oklahoma Sitiju, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi Šej Gildžes-Aleksander koji je meč završio sa 36 poena, devet asistencija i tri skoka. Utakmicu su obeležile i tenzije koje su počele još u prvim minutima provokacijom Gildžes-Aleksandera, a kulminirale su u četvrtom minutu poslednje deonice. U tom momentu je Lu Dort udario Jokića, što je dovelo do oštre reakcije srpskog