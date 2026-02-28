Stiže "Baba Marta": Meterolog najavljuje i sneg za ovaj praznik

Pravda pre 3 sata  |  Kurir
Stiže "Baba Marta": Meterolog najavljuje i sneg za ovaj praznik

Prema prognozama, mart neće biti topao, a već na početku i u trećoj dekadi se očekuje sneg.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će posle hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura ićiće od -3 do 4 °C, a najviša će biti od 11 do 16 °C. Takođe u narednim danima, početkom marta jutra će biti sveža, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i relativno toplo u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 13 do
