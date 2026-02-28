Crveni polumesec: U napadu na Iran poginula 201 osoba, oko 750 povređeno

Radio 021 pre 26 minuta  |  FoNet
Crveni polumesec: U napadu na Iran poginula 201 osoba, oko 750 povređeno

U današnjim američko-izraelskim napadima na Iran poginula je 201 osoba, a 747 je povređeno, saopštio je iranski Crveni polumesec.

Portparol Crvenog polumeseca Modžtaba Haledi rekao je da su napadi počeli u ranim jutarnjim satima i da su napadnuta 24 od 31 iranskog regiona. Naveo je da su svi timovi Crvenog polumeseca na terenu i pozvao građane da ne prilaze lokacijama koje su napadnute. Najviše žrtava bilo je u napadu na žensku školu na jugu Irana, gde su, prema poslednjim podacima, poginule 63 učenice.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Više od 200 osoba poginulo u današnjim napadima SAD i Izraela na Iran

Više od 200 osoba poginulo u današnjim napadima SAD i Izraela na Iran

Nedeljnik pre 46 minuta
Iranska vojska pogodila luksuzni hotel u Dubaiju, na meti i američke baze

Iranska vojska pogodila luksuzni hotel u Dubaiju, na meti i američke baze

Nedeljnik pre 26 minuta
Iranski Crveni polumesec: U današnjim napadima na Iran poginula 201 osoba, oko 750 povređeno

Iranski Crveni polumesec: U današnjim napadima na Iran poginula 201 osoba, oko 750 povređeno

N1 Info pre 1 sat
Agencija UN za nuklearnu energiju: „Nema radiološkog uticaja američkih i izraelskih napada na Iran“

Agencija UN za nuklearnu energiju: „Nema radiološkog uticaja američkih i izraelskih napada na Iran“

Serbian News Media pre 26 minuta
Više od 200 mrtvih u američko-izraelskim napadima na Iran

Više od 200 mrtvih u američko-izraelskim napadima na Iran

Politika pre 46 minuta
Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana, šteta na objektima minimalna

Centralna komanda potvrdila: Vojska SAD nije imala gubitke u udarima Irana, šteta na objektima minimalna

Telegraf pre 1 sat
Američka vojska o svojim žrtvama i šteti: prvo oglašavanje nakon napada na Iran

Američka vojska o svojim žrtvama i šteti: prvo oglašavanje nakon napada na Iran

Večernje novosti pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Iran

Svet, najnovije vesti »

Ajatolah je mrtav? Izraelci tvrde da je pronađeno telo lidera Irana: Oglasio se i Netanjahu

Ajatolah je mrtav? Izraelci tvrde da je pronađeno telo lidera Irana: Oglasio se i Netanjahu

Blic pre 1 minut
Kaja Kalas za sutra zakazala vanredni sastanak šefova diplomatija EU

Kaja Kalas za sutra zakazala vanredni sastanak šefova diplomatija EU

Danas pre 31 minuta
Izrael: U napadima na Iran učestvovalo oko 200 aviona, najveća operacija u istoriji izraelskog vazduhoplovstva

Izrael: U napadima na Iran učestvovalo oko 200 aviona, najveća operacija u istoriji izraelskog vazduhoplovstva

Danas pre 31 minuta
"Postoji mnogo znakova da ajatolah više nije živ" Netanjahu se upravo oglasio, pa uputio do sada neviđen poziv Irancima…

"Postoji mnogo znakova da ajatolah više nije živ" Netanjahu se upravo oglasio, pa uputio do sada neviđen poziv Irancima: "Izađite masovno na ulice i obavite posao"

Blic pre 21 minuta
Iran pogodio stambenu zgradu u Bahreinu, eksplozije odjekuju u blizini američke baze: Širi se ogromna buktinja i dim (video)

Iran pogodio stambenu zgradu u Bahreinu, eksplozije odjekuju u blizini američke baze: Širi se ogromna buktinja i dim (video)

Blic pre 11 minuta