Crveni polumesec: U napadu na Iran poginula 201 osoba, oko 750 povređeno

U današnjim američko-izraelskim napadima na Iran poginula je 201 osoba, a 747 je povređeno, saopštio je iranski Crveni polumesec.

Portparol Crvenog polumeseca Modžtaba Haledi rekao je da su napadi počeli u ranim jutarnjim satima i da su napadnuta 24 od 31 iranskog regiona. Naveo je da su svi timovi Crvenog polumeseca na terenu i pozvao građane da ne prilaze lokacijama koje su napadnute. Najviše žrtava bilo je u napadu na žensku školu na jugu Irana, gde su, prema poslednjim podacima, poginule 63 učenice.