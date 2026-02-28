MSP Irana: Spremniji smo nego ikad za odbranu, odlučno ćemo odgovoriti na agresiju

RTV pre 44 minuta  |  Tanjug
MSP Irana: Spremniji smo nego ikad za odbranu, odlučno ćemo odgovoriti na agresiju

TEHERAN - Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Islamske Republike Iran izdalo je danas saopštenje povodom vojne agresije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv te zemlje, ističući da je agresija izvršena usred diplomatskog procesa i poručujući da će oružane snage Irana odgovoriti odlučno i autoritativno.

"Naša sveta i voljena domovina, ponosna kolevka civilizacije Iran, ponovo je izložena zločinačkoj vojnoj agresiji Sjedinjenih Država i cionističkog režima. Jutros, uoči Nouruza i desetog dana svetog meseca Ramazana, Sjedinjene Države i cionistički režim, grubo kršeci teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet Irana, napali su niz ciljeva, odbrambene infrastrukture i civilnih objekata u raznim gradovima naše zemlje", navodi se u saopštenju. Iransko
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Prva reakcija Rusije o izraelsko-američkom napadu na Iran

Prva reakcija Rusije o izraelsko-američkom napadu na Iran

Danas pre 54 minuta
(Video) Odjekuju eksplozije u Dubaiju! Turistički raj u grotlu rata: Aerodrom paralisan, objavljeni dramatični snimci, rakete…

(Video) Odjekuju eksplozije u Dubaiju! Turistički raj u grotlu rata: Aerodrom paralisan, objavljeni dramatični snimci, rakete preplavile nebo

Blic pre 24 minuta
"Približavamo se radiološkoj katastrofi" Rusija niže hitna saopštenja zbog Irana, Moskva je besna zbog poteza Amerike i…

"Približavamo se radiološkoj katastrofi" Rusija niže hitna saopštenja zbog Irana, Moskva je besna zbog poteza Amerike i Izraela!

Kurir pre 53 minuta
Ljudi uživaju na bazenu, a onda eksplozija! Tresu se Dubai i Abu Dabi! Omiljene destinacije Srba mete napada Irana! U toku…

Ljudi uživaju na bazenu, a onda eksplozija! Tresu se Dubai i Abu Dabi! Omiljene destinacije Srba mete napada Irana! U toku evakuacija Burdž Kalife! (video)

Kurir pre 49 minuta
Izraelska liga prekinuta nakon vojnog napada na Iran

Izraelska liga prekinuta nakon vojnog napada na Iran

Nova pre 3 minuta
Košarkaška liga Izraela izdala saopštenje! Takmičenje suspendovano zbog ratnog stanja, čelnici se oglasili: Evo šta čeka…

Košarkaška liga Izraela izdala saopštenje! Takmičenje suspendovano zbog ratnog stanja, čelnici se oglasili: Evo šta čeka Micića i ostale košarkaše!

Kurir pre 19 minuta
Oglasila se Rusija, Moskva besni zbog napada na Iran: Blizu smo radiološkoj katastrofi

Oglasila se Rusija, Moskva besni zbog napada na Iran: Blizu smo radiološkoj katastrofi

Mondo pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelRamazanTeheran

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: SAD i Izrael pokrenuli udare a Iran, Teheran izvodi napade odmazde na mete na Bliskom Istoku (FOTO/ VIDEO)

BLOG UŽIVO: SAD i Izrael pokrenuli udare a Iran, Teheran izvodi napade odmazde na mete na Bliskom Istoku (FOTO/ VIDEO)

Insajder pre 54 minuta
Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio – eksplozije širom Persijskog zaliva

Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio – eksplozije širom Persijskog zaliva

RTS pre 19 minuta
Izrael, SAD i Iran u najopasnijoj rundi starih sukoba

Izrael, SAD i Iran u najopasnijoj rundi starih sukoba

Radar pre 33 minuta
(FOTO, VIDEO) Izrael i SAD napali Iran: Eksplozije u Teheranu, poginulo 40 učenica, iranske snage uzvratile kontranapadom na…

(FOTO, VIDEO) Izrael i SAD napali Iran: Eksplozije u Teheranu, poginulo 40 učenica, iranske snage uzvratile kontranapadom na američke baze

Danas pre 54 minuta
Reagovanja u svetu na napad na Iran i uzvratne mere, pozivi na uzdržanost i smirivanje

Reagovanja u svetu na napad na Iran i uzvratne mere, pozivi na uzdržanost i smirivanje

RTV pre 14 minuta