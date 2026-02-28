MSP Irana: Spremniji smo nego ikad za odbranu, odlučno ćemo odgovoriti na agresiju

TEHERAN - Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Islamske Republike Iran izdalo je danas saopštenje povodom vojne agresije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv te zemlje, ističući da je agresija izvršena usred diplomatskog procesa i poručujući da će oružane snage Irana odgovoriti odlučno i autoritativno.

"Naša sveta i voljena domovina, ponosna kolevka civilizacije Iran, ponovo je izložena zločinačkoj vojnoj agresiji Sjedinjenih Država i cionističkog režima. Jutros, uoči Nouruza i desetog dana svetog meseca Ramazana, Sjedinjene Države i cionistički režim, grubo kršeci teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet Irana, napali su niz ciljeva, odbrambene infrastrukture i civilnih objekata u raznim gradovima naše zemlje", navodi se u saopštenju. Iransko