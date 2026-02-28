Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore

Slobodna Evropa pre 1 sat
Uhapšen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore

Aco Đukanović, poduzetnik i brat bivšeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je u noći između 27. i 28. februara, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora regionalnih centara bezbednosti "Centar" i "Zapad", izvršili su ranije pretres objekata u njegovom vlasništvu u Podgorici i Nikšiću. Prilikom pretresa pronađena je količina vatrenog oružja, municije i balističkih pancira. Pretresi su, prema saopštenju Uprave policije, obavljeni na osnovu naredbi nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a prisustvovalo im je
