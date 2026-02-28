Vučić o napadima na Iran: „SAD žele promenu tamošnjeg režima, prisustvujemo novom dobu“

Serbian News Media pre 56 minuta
Vučić o napadima na Iran: „SAD žele promenu tamošnjeg režima, prisustvujemo novom dobu“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije bilo neočekivano da SAD i Izrael napadu Iran i da SAD žele promenu režima u Iranu.

On je za TV Informer rekao da je napad dugo pripreman i dugo organizovan i da je ogromna sila prebačena sa svih meridijana u Persijski zaliv i u blizinu. „Prisustvujemo nečemu što je novo doba“, rekao je Vučić, uz ocenu da će to imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. „Naš posao je da čuvamo mir i da čuvamo našu zemlju“, rekao je Vučić, istovremeno najavljujući skoru nabavku novih sistema protivvazdušne odbrane. Vučić je rekao da je zbog situacije
