MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona
Biznis.rs pre 2 sata | Marko Andrejić
Kopaonik biznis forum 2026
Regionalni stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Zapadni Balkan Sebastian Sosa rekao je danas, na početku 33. Kopaonik biznis foruma, da MMF očekuje ubrzanje privrednog rasta u Srbiji koje će uticati i na povećanje rasta za ceo region – u proseku na oko 3,2 odsto u 2026. godini. „Izgledi nisu ni dobri ni sjajni, ali ni loši kada je reč o ekonomskom rastu. Dakle, nakon izvesnog usporavanja rasta prošle godine očekujemo ubrzanje tokom ove, delimično