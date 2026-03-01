Skup solidarnosti u Bujanovcu, glumac Dragan Jovanović poručio: Svakim korakom, sloboda je bliža

Danas pre 4 sati  |  N1
Skup solidarnosti u Bujanovcu, glumac Dragan Jovanović poručio: Svakim korakom, sloboda je bliža

Građani su se okupili na Trgu Karađorđa Petrovića u Bujanovcu kako bi dočekali studente i građana koji su pešačili iz Vranja povodom obeležavanja godišnjice od pešačenja studenata sa juga Srbije ka Nišu na veliki protest u tom gradu prošle godine.

Reporter N1 javlja da su na protest stigli i veterani, a pešaci su dočekani uz pogaču i so. Glumac Dragan Jovanović pešačio je iz Vranja, a po dolasku podelio je utiske sa ekipom N1 . „Ovo je bila lagana jedna šetnja. Vidite kako smo obučeni, kao za šetnju po gradu. Bilo je lepo, prijatno, sunčano. Imali smo podršku gore sa neba, a sad smo shvatili da imamo i ovde poršku“, kaže Jovanović. Ističe i da nisu očekivali ovoliki odziv ljudi. „Meni je to korak u
