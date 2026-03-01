Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Početkom naredne sedmice
Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod, nakon hladnog jutra, tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 4 stepena, dok će najviša dnevna biti između 13 i 19 stepeni. U Beogradu se očekuje maksimalna temperatura oko 17 stepeni, a u Zaječaru maksimalno 10 stepeni. Duvaće istočni i jugoistočni vetar, slab do umeren, dok će u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno biti i jak. U prestonici će, posle svežeg jutra sa temperaturama od 0 do 4 stepena, tokom dana biti sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar.
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Narednih dana toplije, ali stiže hladni talas iz Rusije

Narednih dana toplije, ali stiže hladni talas iz Rusije

Ozon press pre 44 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Insajder pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Vremenska prognoza za ponedeljak 2. mart 2026: Sutra pretežno oblačno i suvo

Serbian News Media pre 3 sata
U Srbiji sutra do 19 stepeni

U Srbiji sutra do 19 stepeni

RTK pre 4 sati
Prvi dan marta, prolećni dan

Prvi dan marta, prolećni dan

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
Danas je veoma značajan datum, evo šta je počelo: Neverovatna pojava nad Evropom zahvatila i Srbiju

Danas je veoma značajan datum, evo šta je počelo: Neverovatna pojava nad Evropom zahvatila i Srbiju

Telegraf pre 4 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 1. do 8. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 1. do 8. marta)

Pressek pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarBanat

Vojvodina, najnovije vesti »

Novinarka Branka primila prvu terapiju, ali pomoć i dalje potrebna

Novinarka Branka primila prvu terapiju, ali pomoć i dalje potrebna

NoviSad.com pre 49 minuta
Raspored sahrana za ponedeljak, 2. mart

Raspored sahrana za ponedeljak, 2. mart

Radio 021 pre 44 minuta
Jubilarni 10. Dečiji uskršnji festival u Zrenjaninu: Poziv firmama i građanima da zajedno stvore „uskršnju čaroliju“ 10…

Jubilarni 10. Dečiji uskršnji festival u Zrenjaninu: Poziv firmama i građanima da zajedno stvore „uskršnju čaroliju“ 10. Dečiji uskršnji festival u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 53 minuta
Narednih dana toplije, ali stiže hladni talas iz Rusije

Narednih dana toplije, ali stiže hladni talas iz Rusije

Ozon press pre 44 minuta
Isključenja struje za ponedeljak (2. mart)

Isključenja struje za ponedeljak (2. mart)

Subotica.com pre 53 minuta