Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod, nakon hladnog jutra, tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 4 stepena, dok će najviša dnevna biti između 13 i 19 stepeni. U Beogradu se očekuje maksimalna temperatura oko 17 stepeni, a u Zaječaru maksimalno 10 stepeni. Duvaće istočni i jugoistočni vetar, slab do umeren, dok će u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno biti i jak. U prestonici će, posle svežeg jutra sa temperaturama od 0 do 4 stepena, tokom dana biti sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar.