Hrvat se požalio na otkazivanje leta iz Dubaija, a onda mu stiglo dramatično upozorenje: "Ovo nemoj slučajno da radiš"

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Hrvat se požalio na otkazivanje leta iz Dubaija, a onda mu stiglo dramatično upozorenje: "Ovo nemoj slučajno da radiš"

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su SAD i Izrael juče izveli smrtonosne napade na Iran, uključujući i glavni grad Teheran.

Vazdušni saobraćaj u regionu gotovo je paralizovan, British Airways, Virgin Atlantic i Wizz Air među aviokompanijama su koje su otkazale ili preusmerile letove ka Bliskom istoku iz bezbednosnih razloga. Iranski i izraelski vazdušni prostor su zatvoreni, a međunarodni letovi izbegavaju region. Letovi su otkazani i sa najvećih aerodroma u Dubaiju - Dubai International i Al Maktoum International. Qatar Airways je privremeno obustavio saobraćaj ka Dohi, dok su British
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Otkazani letovi za Dubai iz Beograda, Doha pod znakom pitanja: Kriza na Bliskom istoku poremetila avio - saobraćaj

Otkazani letovi za Dubai iz Beograda, Doha pod znakom pitanja: Kriza na Bliskom istoku poremetila avio - saobraćaj

Kurir pre 42 minuta
Otkazano preko 1.000 letova: Zbog napada na Iran, avioni vraćeni u Evropu

Otkazano preko 1.000 letova: Zbog napada na Iran, avioni vraćeni u Evropu

Večernje novosti pre 41 minuta
Otkazani svi letovi za Dubai i Dohu iz Beograda: Evo kakva je situacija na aerodromima u Zalivu

Otkazani svi letovi za Dubai i Dohu iz Beograda: Evo kakva je situacija na aerodromima u Zalivu

Nedeljnik pre 1 sat
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za let za Dohu se čeka novo vreme

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za let za Dohu se čeka novo vreme

Vesti online pre 1 sat
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

Radio 021 pre 1 sat
Otkazani letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

Otkazani letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

Newsmax Balkans pre 1 sat
(Video) Dubai i Doha na udaru! Glasne eksplozije i požar u luksuznom hotelu nakon iranske odmazde

(Video) Dubai i Doha na udaru! Glasne eksplozije i požar u luksuznom hotelu nakon iranske odmazde

Dnevnik pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokAerodromDubaiTeheranBritish AirwaysDoha

Ekonomija, najnovije vesti »

Oscilacije cena nafte očekuju se već od ponedeljka zbog napada na Iran

Oscilacije cena nafte očekuju se već od ponedeljka zbog napada na Iran

Nova ekonomija pre 41 minuta
Uredba o ograničenju marži prestala da važi, kupci strahuju od rasta cena

Uredba o ograničenju marži prestala da važi, kupci strahuju od rasta cena

Nova ekonomija pre 46 minuta
Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Radio 021 pre 2 minuta
Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Nedeljnik pre 47 minuta
Danas počinje Kopaonik biznis forum

Danas počinje Kopaonik biznis forum

Nedeljnik pre 47 minuta