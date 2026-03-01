Hrvat se požalio na otkazivanje leta iz Dubaija, a onda mu stiglo dramatično upozorenje: "Ovo nemoj slučajno da radiš"

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su SAD i Izrael juče izveli smrtonosne napade na Iran, uključujući i glavni grad Teheran.

Vazdušni saobraćaj u regionu gotovo je paralizovan, British Airways, Virgin Atlantic i Wizz Air među aviokompanijama su koje su otkazale ili preusmerile letove ka Bliskom istoku iz bezbednosnih razloga. Iranski i izraelski vazdušni prostor su zatvoreni, a međunarodni letovi izbegavaju region. Letovi su otkazani i sa najvećih aerodroma u Dubaiju - Dubai International i Al Maktoum International. Qatar Airways je privremeno obustavio saobraćaj ka Dohi, dok su British