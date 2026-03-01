„Devet brodova je potopljeno, idemo i na ostale“ : Tramp saopštio da je američka mornarica uništila devet iranskih ratnih brodova i mornaričku komandu zemlje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, objavio je danas na društvenoj mreži TruthSocial da je američka mornarica potopila devet brodova iranske ratne mornarice, kao i da je „u velikoj meri uništila“ komandu mornarice te zemlje, javlja CNN. „Upravo sam obavešten da smo uništili i potopili 9 iranskih ratnih brodova, od kojih su neki relativno veliki i važni. Idemo i na ostale — i oni će uskoro plutati na morskom dnu! U odvojenom napadu, u velikoj meri