Privedeno petoro Srba zbog navodnog ratnog zločina

Nova pre 14 minuta
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je jutros u selu Suvo Grlo, kod Srbice, kosovska policija uz upotrebu sile privela petoro Srba zbog navodnog ratnog zločina.

"Oko 6.00 sati razbili su vrata na porodičnim kućama Nebojše T., Siniše T., Predraga T., Gorana T. i Ratka K. vršili pretres i premetačinu i naočigled porodica, supruga i dece priveli srpske domaćine, koji godinama mirno žive na svojim ognjištima, a koje su potom odveli za Prištinu", naveli su u saopštenju. Porodicama privedenih rečeno je da se oni sumnjiče za ratni zločin, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju smatra daa je reč o planu Aljbina Kurtija da se unese
