U Srbiji danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni

Nova pre 1 sat
U Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar istočni i jugoistočni, slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak. Jutarnja temperatura od minus pet do četiri, a najviša dnevna od 13 do 19. U Beogradu posle svežeg jutra sunčano i toplo vreme. Vetar jugoistočni, slab do umeren. Jutarnja temperatura od nula do četiri, a najviša dnevna oko 17.
