Tramp: Ali Hamnei, jedan od najgorih ljudi u istoriji, je mrtav

Politika pre 1 sat
Tramp: Ali Hamnei, jedan od najgorih ljudi u istoriji, je mrtav

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran. Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je "Hamnei, jedan od najgorih ljudi u istoriji, mrtav". "Ovo nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta, koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili. Nije
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Uživo Ubijen Hamnei; Iran uzvraća udarac; Gori Dubai, ima žrtava u Abu Dabiju FOTO/VIDEO

Uživo Ubijen Hamnei; Iran uzvraća udarac; Gori Dubai, ima žrtava u Abu Dabiju FOTO/VIDEO

B92 pre 2 minuta
"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran…

"Jedan od najzlobnijih ljudi u istoriji više nije živ!" Tramp zvanično potvrdio smrt ajatolaha, pa najavio pakao za Iran: Teško bombardovanje se nastavlja

Blic pre 2 sata
Da li je Iran upravo potvrdio smrt ajatolaha?! Na profilu vrhovnog vođe osvanula poruka: Tramp već slavi pad "najzlobnijeg…

Da li je Iran upravo potvrdio smrt ajatolaha?! Na profilu vrhovnog vođe osvanula poruka: Tramp već slavi pad "najzlobnijeg čoveka"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Uživo Ubijen Hamnei; Iran uzvraća udarac; Gori Dubai, ima žrtava u Abu Dabiju FOTO/VIDEO

Uživo Ubijen Hamnei; Iran uzvraća udarac; Gori Dubai, ima žrtava u Abu Dabiju FOTO/VIDEO

B92 pre 2 minuta
Stotine civila ubijeno u američkim i izraelskim napadima

Stotine civila ubijeno u američkim i izraelskim napadima

Politika pre 2 minuta
Peking:Američko-izraelski napadi na Iran usred pregovora su drski

Peking:Američko-izraelski napadi na Iran usred pregovora su drski

Politika pre 37 minuta
Četiri osobe povređene u napadu na aerodrom u Dubaiju

Četiri osobe povređene u napadu na aerodrom u Dubaiju

Politika pre 22 minuta
Ambasador Irana na sednici SB UN: Stotine civila ubijeno i povređeno u napadima SAD i Izraela

Ambasador Irana na sednici SB UN: Stotine civila ubijeno i povređeno u napadima SAD i Izraela

Beta pre 52 minuta