Tramp: Ali Hamnei, jedan od najgorih ljudi u istoriji, je mrtav

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnei, poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran. Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je "Hamnei, jedan od najgorih ljudi u istoriji, mrtav". "Ovo nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom sveta, koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili. Nije