U Srbiji sutra do 19 stepeni

U Srbiji će sutra ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima doći do prolaznog umerenog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 19 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura sutra će biti od -3 do pet stepeni. Duvaće slab, promenljiv vetar. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka (9. marta), očekuje se pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i toplo vreme. U sredu uveče u zapadnoj polovini zemlje, a tokom noći ka četvrtku i u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti