KCS: Stanje Dačića i dalje ozbiljno, ali imamo razloga za optimizam

RTS pre 1 sat
KCS: Stanje Dačića i dalje ozbiljno, ali imamo razloga za optimizam

Zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i dalje je ozbiljno, ali ima razloga za optimizam, navodi tim lekara UKCS.

"Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mera intenzivnog lečenja", saopštio je tim lekara UKCS. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju. Po prijemu Dačić je intubiran i
