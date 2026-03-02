Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu treba da ispita"

Blic pre 2 sata
Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu…
Đukanović je uhapšen nakon što je u njegovoj kući pronađeno oružje, municija i panciri Advokat tvrdi da pronađeno oružje nema veze sa Đukanovićem i potiče od poklona, pokojnog oca i državne službe zaštite Odluka o pritvoru biznismena Aca Đukanovića, brata nekadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, biće doneta sutra, izjavio je njegov advokat Nikola Martinović. Đukanović je pre nekoliko sati bio priveden sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću, prenela je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Avokat: Sutra odluka o određivanju pritvora biznismenu Acu Đukanoviću

Avokat: Sutra odluka o određivanju pritvora biznismenu Acu Đukanoviću

Danas pre 1 sat
Brat Mila Đukanovića priveden kod sudije na saslušanje. Došao u pratnji tri advokata i sa sestrom: Kod njega pronađen arsenal…

Brat Mila Đukanovića priveden kod sudije na saslušanje. Došao u pratnji tri advokata i sa sestrom: Kod njega pronađen arsenal oružja

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraMilo ĐukanovićĐukanović

Politika, najnovije vesti »

„Utisak nedelje“: Nekoliko imena sa studentske liste zaustavilo komunikaciju s opozicijom

„Utisak nedelje“: Nekoliko imena sa studentske liste zaustavilo komunikaciju s opozicijom

Danas pre 48 minuta
Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu…

Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu treba da ispita"

Blic pre 2 sata
Avokat: Sutra odluka o određivanju pritvora biznismenu Acu Đukanoviću

Avokat: Sutra odluka o određivanju pritvora biznismenu Acu Đukanoviću

Danas pre 1 sat
Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Danas pre 3 sata
Može li Kurti da se „samoopredeli“ za drugačiji stav o ZSO?

Može li Kurti da se „samoopredeli“ za drugačiji stav o ZSO?

Danas pre 3 sata