Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića, oglasio se njegov advokat: "Sudija je detaljno ispitao sve okolnosti koje po zakonu treba da ispita"
Blic pre 2 sata
Đukanović je uhapšen nakon što je u njegovoj kući pronađeno oružje, municija i panciri Advokat tvrdi da pronađeno oružje nema veze sa Đukanovićem i potiče od poklona, pokojnog oca i državne službe zaštite Odluka o pritvoru biznismena Aca Đukanovića, brata nekadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, biće doneta sutra, izjavio je njegov advokat Nikola Martinović. Đukanović je pre nekoliko sati bio priveden sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću, prenela je