U Nišu počeo protest Država to smo mi

Protest „Država to smo mi“ počeo je danas u 16.00 sati u Nišu okupljanjem studenata i građana kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod tržnog centra „Delta planet“.

Okupljeni će potom, kako je najavljeno, otići do Trga kralja Milana i položiti vence na spomenik oslobodiocima Niša. U 17.30 časova biće organizovan doček ultramaratonaca iz Beograda, u 17.45 biće emitovana himna „Bože pravde“, a u 18.00 počeće program „Moja otadžbina“. U 18.10 počeće 16 minuta tišine za 16 stradalih u padu nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra 2024. Glavni deo programa pod nazivom „Država to smo mi“ počeće u 18.30 sati na
