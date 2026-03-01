"Došao je kraj", brat Pelin se ovim rečima obratio svima posle poraza u finalu, priznao da li je bilo pošteno

"Došao je kraj", brat Pelin se ovim rečima obratio svima posle poraza u finalu, priznao da li je bilo pošteno

Brat Pelin se oglasio nakon što mu je izmakla pobeda na PZE 2026.

Mnogi su ga favorizovali, čak i Ceca Ražnatović, a publika mu je dala 10 poena odnosno 14.003 glasova. Ipak, to nije bilo dovoljno da ode i predstavlja nas u Beču. On se snimao za Instagram, a njegov kolega je poručio: "Nije važno pobediti, važno je učestvovati". Pelin se na to nasmejao i poručio da je zahvalan publici, a zatim je čestitao pobednicima. - Ljudi, od srca vam hvala, moja dva bla bla putnika i ja smo zavšili pakovanje. Pobednik publike je Lavina, 100%
