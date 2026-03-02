Blokirano stotine hiljada putnika širom sveta: Najteži udarac putničkom avionskom saobraćaju od pandemije kovida 19

Stotine hiljada putnika ostalo je blokirano širom sveta nakon što su ključna bliskoistočna vazdušna čvorišta zatvorena nakon američko-izraelskih udara na Iran.

Još stotinu letova otkazano je danas, produžavajući haos u globalnom vazdušnom saobraćaju i dodatno pogoršavajući stvari za putnike. To je najteži udarac avijaciji od pandemije kovida 19, piše Gardijan. Glavni aerodromi na Bliskom istoku, uključujući Dubai, najprometnije međunarodno čvorište na svetu, bili su zatvoreni treći dan zaredom. Skoro 2.800 letova otkazano je u subotu, prema platformi za praćenje letova FlightAware, a 3.156 u nedelju. Od ranog ponedeljka