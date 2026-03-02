Poljoprivrednici pojačali blokade, prevoznici ukidaju polaske - kakva je situacija na terenu?

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Poljoprivrednici pojačali blokade, prevoznici ukidaju polaske - kakva je situacija na terenu?

Blokade poljoprivrednika širom Srbije ulaze u novu fazu - traktori su premešteni u Miločaj, a Kraljevo je praktično odsečeno na više putnih pravaca.

Više udruženja najavilo je radikalizaciju protesta do ispunjenja četiri zahteva. Istovremeno, posledice osećaju i putnici, jer su zbog zatvorenih saobraćajnica otkazani pojedini autobuski polasci ka Kosovskoj Mitrovici, Novom Pazaru i Kragujevcu. Dok poljoprivrednici poručuju da ostaju pri zahtevima, prevoznici najavljuju da će saobraćaj biti redukovan dok se blokade ne okončaju. Kako reporterka Euronews Srbija sa terena javlja poljoprivrednici će nakon internog
