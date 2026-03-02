Poljoprivrednici nastavljaju sa blokadom puteva, u toku sastanak poljoprivrednika u Čačku

Poljoprivrednici i danas nastavljaju blokade puteva u više mesta širom Srbiji, a totalne blokade su kod Kočovića raskrsnice, na putevima Kragujevac-Kraljevo, Kragujevac-Čačak, Miločaj i Konarevo-Janok kod Ibarske magistrale. Danas se održava sastanak poljoprivrednika u Čačku na kome će doneti odluku kako će dalje postupati sa blokadama puteva.

Prema saopštenjima udruženja poljoprivrednika u protestu, totalne blokade su i kod kružnog toka Zaklopača-Kraljevo, na putu Sremska Mitrovica-Bogatić, u centru Bogatića, kao i u mestima Klenje, Badovinac, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravanj i u mestu Zavlaka. Blokiran je i magistralni put Kragujevac-Gornji Milanovac u Barama, u Cerovcu put Kragujevac-Topola, put Takovo-Gornji Milanovac i na izlasku na Račanski put. Takođe, blokada je danas kod kružnog toka