Poljoprivrednici nastavljaju sa blokadom puteva, u toku sastanak poljoprivrednika u Čačku

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Poljoprivrednici nastavljaju sa blokadom puteva, u toku sastanak poljoprivrednika u Čačku

Poljoprivrednici i danas nastavljaju blokade puteva u više mesta širom Srbiji, a totalne blokade su kod Kočovića raskrsnice, na putevima Kragujevac-Kraljevo, Kragujevac-Čačak, Miločaj i Konarevo-Janok kod Ibarske magistrale. Danas se održava sastanak poljoprivrednika u Čačku na kome će doneti odluku kako će dalje postupati sa blokadama puteva.

Prema saopštenjima udruženja poljoprivrednika u protestu, totalne blokade su i kod kružnog toka Zaklopača-Kraljevo, na putu Sremska Mitrovica-Bogatić, u centru Bogatića, kao i u mestima Klenje, Badovinac, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravanj i u mestu Zavlaka. Blokiran je i magistralni put Kragujevac-Gornji Milanovac u Barama, u Cerovcu put Kragujevac-Topola, put Takovo-Gornji Milanovac i na izlasku na Račanski put. Takođe, blokada je danas kod kružnog toka
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Blokade se nastavljaju: Sastanak poljoprivrednika u Čačku u toku, odbijene žalbe advokata pet uhapšenih u Bogatiću

Blokade se nastavljaju: Sastanak poljoprivrednika u Čačku u toku, odbijene žalbe advokata pet uhapšenih u Bogatiću

Danas pre 19 minuta
Poljoprivrednici pojačali blokade, prevoznici ukidaju polaske - kakva je situacija na terenu?

Poljoprivrednici pojačali blokade, prevoznici ukidaju polaske - kakva je situacija na terenu?

Euronews pre 20 minuta
Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Radio sto plus pre 1 sat
Poljoprivrednici nastavljaju blokade širom Srbije: Ovi putevi su zatvoreni

Poljoprivrednici nastavljaju blokade širom Srbije: Ovi putevi su zatvoreni

Luftika pre 2 sata
Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani oko Kragujevca

Poljoprivrednici nastavljaju blokade: Koji putevi su blokirani oko Kragujevca

Pressek pre 3 sata
Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

Serbian News Media pre 2 sata
Udruženja poljoprivrednika objavila na kojim će sve putevima danas biti blokade

Udruženja poljoprivrednika objavila na kojim će sve putevima danas biti blokade

Morava info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSremska MitrovicaGornji MilanovacKraljevoIbarska magistralaKragujevacTopolaBogatićprotestpoljoprivredniciblokade

Regioni, najnovije vesti »

AMSS: Teretna vozila čekaju pet sati na izlaz na graničnom prelazu Batrovci

AMSS: Teretna vozila čekaju pet sati na izlaz na graničnom prelazu Batrovci

RTV pre 20 minuta
Blokade se nastavljaju: Sastanak poljoprivrednika u Čačku u toku, odbijene žalbe advokata pet uhapšenih u Bogatiću

Blokade se nastavljaju: Sastanak poljoprivrednika u Čačku u toku, odbijene žalbe advokata pet uhapšenih u Bogatiću

Danas pre 19 minuta
Polaganje venaca kraj spomenika „Talac“ – sećanje na tragične događaje

Polaganje venaca kraj spomenika „Talac“ – sećanje na tragične događaje

RTK pre 4 minuta
Preminuo biciklista koga je kod leskovačkog naselja Ančiki udario kamion

Preminuo biciklista koga je kod leskovačkog naselja Ančiki udario kamion

Jugmedia pre 19 minuta
Idić: Romi su žrtve decenijske diskriminacije i zapostavljenosti

Idić: Romi su žrtve decenijske diskriminacije i zapostavljenosti

Bujanovačke pre 19 minuta