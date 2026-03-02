Laridžani: Nateraćemo neprijatelje da zažale zbog svojih pogrešnih procena

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani poručio je danas da će ta zemlja odlučno štititi svoju teritoriju i civilizaciju „bez obzira na cenu“ i da će naterati neprijatelje da zažale zbog svojih pogrešnih procena.

Laridžani je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je Iran spreman da se brani i u dugotrajnom ratu, kako je rekao, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država. „Odlučno ćemo se braniti i štititi našu civilizaciju dugu šest hiljada godina bez obzira na cenu i nateraćemo neprijatelje da zažale zbog svojih pogrešnih procena“, poručio je Laridžani. Dodao je da Iran u poslednjih 300 godina nije bio inicijator ratova i da njegove oružane snage nikada nisu pokretale