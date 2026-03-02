Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael…

Pravda pre 4 sati
Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael…

Nove eksplozije mogu se čuti u Teheranu, ali i u brojnim zalivskim državama dok rat između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana traje drugi dan.

Sinoć je potvrđeno da su vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i drugi vojni zvaničnici ubijeni, ali su američki i izraelski lideri najavili da će nastaviti sa napadima. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je cilj novih napada osiguravanje da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje, ograničavanje njegovog raketnog programa i eliminisanje pretnji po Sjedinjene Države i njihove saveznike. Tokom dana, brojne iranske rakete pogodile su gradove u Izraelu, tankere u
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Cene nafte porasle osam odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte porasle osam odsto zbog sukoba na Bliskom istoku

Politika pre 16 minuta
Đukić: Ranjivost Evrope velika, sledi pogoršanje uslova zaduživanja

Đukić: Ranjivost Evrope velika, sledi pogoršanje uslova zaduživanja

Biznis.rs pre 1 sat
Turska otkazala letove ka Iranu, Iraku, Jordanu, Siriji i Libanu

Turska otkazala letove ka Iranu, Iraku, Jordanu, Siriji i Libanu

NIN pre 3 sata
Turističke i avio-kompanije trpe značajne gubitke

Turističke i avio-kompanije trpe značajne gubitke

Biznis.rs pre 3 sata
Rat na Bliskom istoku neće ugroziti start F1 sezone

Rat na Bliskom istoku neće ugroziti start F1 sezone

B92 pre 3 sata
YUTA objavila informacije za putnike: Letova neće biti dok ne stignu garancije o bezbednosti

YUTA objavila informacije za putnike: Letova neće biti dok ne stignu garancije o bezbednosti

N1 Info pre 4 sati
YUTA: Obustava letova dok ne stignu garancije o bezbednosti

YUTA: Obustava letova dok ne stignu garancije o bezbednosti

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Danas pre 36 minuta
Tramp: Za sat vremena smo eliminisali vojne lidere Irana, s lakoćom ćemo pobediti

Tramp: Za sat vremena smo eliminisali vojne lidere Irana, s lakoćom ćemo pobediti

Danas pre 21 minuta
Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Starmer: London neće učestvovati u američko-izraelskim napadima na Iran

Insajder pre 40 minuta
Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Beta pre 36 minuta
Rute: Evropske članice NATO-a pružaju neophodnu podršku za operaciju SAD protiv Irana

Rute: Evropske članice NATO-a pružaju neophodnu podršku za operaciju SAD protiv Irana

Beta pre 31 minuta