Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael…

Nove eksplozije mogu se čuti u Teheranu, ali i u brojnim zalivskim državama dok rat između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana traje drugi dan.

Sinoć je potvrđeno da su vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i drugi vojni zvaničnici ubijeni, ali su američki i izraelski lideri najavili da će nastaviti sa napadima. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je cilj novih napada osiguravanje da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje, ograničavanje njegovog raketnog programa i eliminisanje pretnji po Sjedinjene Države i njihove saveznike. Tokom dana, brojne iranske rakete pogodile su gradove u Izraelu, tankere u