Sutra 18 stepeni u Novom Sadu
Radio 021 pre 1 sat | 021.rs
I utorak će u Novom Sadu biti topao za ovo doba godine, uz povremene sunčane intervale.
Minimalna temperatura biće 2, a maksimalna 18 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. U sredu identično vreme i identična temperatura. Četvrtak će biti malo oblačniji, uz temperaturu od 4 do 16 stepeni. U petak sunčano, skoro bez oblačka, a temperatura će se kretati od 3 do 17 stepeni. I u subotu pretežno sunčano. Temperatura od 2 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 3. mart: Nastavlja se period povoljne biometeorološke situacije.