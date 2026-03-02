Sutra 18 stepeni u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Sutra 18 stepeni u Novom Sadu

I utorak će u Novom Sadu biti topao za ovo doba godine, uz povremene sunčane intervale.

Minimalna temperatura biće 2, a maksimalna 18 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. U sredu identično vreme i identična temperatura. Četvrtak će biti malo oblačniji, uz temperaturu od 4 do 16 stepeni. U petak sunčano, skoro bez oblačka, a temperatura će se kretati od 3 do 17 stepeni. I u subotu pretežno sunčano. Temperatura od 2 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 3. mart: Nastavlja se period povoljne biometeorološke situacije.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Velika prognoza za mart: "Ušli smo malo snažnije u proleće"

Velika prognoza za mart: "Ušli smo malo snažnije u proleće"

Nova pre 27 minuta
Prognoza vremena za sredu, 3. mart: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Prognoza vremena za sredu, 3. mart: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Beta pre 2 sata
Prognoza vremena za sredu, 3. mart: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Prognoza vremena za sredu, 3. mart: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Serbian News Media pre 2 sata
Prognoza vremena za sredu, 3. mart: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Prognoza vremena za sredu, 3. mart: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Radio sto plus pre 2 sata
RHMZ objavio detaljnu prognozu do kraja leta: Spremite se za niz toplotnih talasa, evo kada stiže prvi: Svaki mesec biće…

RHMZ objavio detaljnu prognozu do kraja leta: Spremite se za niz toplotnih talasa, evo kada stiže prvi: Svaki mesec biće topliji od višegodišnjeg proseka!

Blic pre 3 sata
RHMZ dao prognozu za celu nedelju: Evo koliko se zadržava toplo vreme i kad treba očekivati naoblačenje

RHMZ dao prognozu za celu nedelju: Evo koliko se zadržava toplo vreme i kad treba očekivati naoblačenje

Nova pre 4 sati
U Srbiji danas do 19 stepeni, u Leskovcu 17, RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana

U Srbiji danas do 19 stepeni, u Leskovcu 17, RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka i narednih dana

Jugmedia pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

LSV: Odbornici "Mi snaga naroda" nisu podržali inicijativu za smanjenje cene vode u Zrenjaninu

LSV: Odbornici "Mi snaga naroda" nisu podržali inicijativu za smanjenje cene vode u Zrenjaninu

N1 Info pre 47 minuta
Nova prevara kruži Srbijom - ne nasedajte na ove poruke!

Nova prevara kruži Srbijom - ne nasedajte na ove poruke!

Kamatica pre 36 minuta
KUD "Biser" iz Putinaca organizovao godišnji koncert

KUD "Biser" iz Putinaca organizovao godišnji koncert

RTV pre 2 minuta
Saopštenje Srbija centar SRCE GrO Zrenjanin: Kada će zdravstvo ozdraviti Srbija centar SRCE

Saopštenje Srbija centar SRCE GrO Zrenjanin: Kada će zdravstvo ozdraviti Srbija centar SRCE

Volim Zrenjanin pre 2 minuta
Nova SMS prevara u Srbiji! Stiglo upozorenje: Ne otvarajte link i ne unosite lične podatke

Nova SMS prevara u Srbiji! Stiglo upozorenje: Ne otvarajte link i ne unosite lične podatke

Blic pre 17 minuta