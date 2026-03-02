Dangubić, Bertans i Prepelič produžili ugovore sa Dubaijem

Dangubić, Bertans i Prepelič produžili ugovore sa Dubaijem

Uz Dangubića, svoje ugovore sa Dubaijem produžili su i Davis Bertans i Klemen Prepelič, a klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u svom saopštenju nije naveo dužinu njihovih novih ugovora.

Sva tri košarkaša su u Dubai došla pred početak sezone 2024/25, prve u istoriji tog kluba. Dangubić je u Dubai došao iz Peristerija, a ranije u karijeri je, između ostalog, igrao i za Partizan, Crvenu zvezdu, Bajern Minhen, Megu i Hemofarm. Bertans, koji je takođe nekadašnji košarkaš Partizana, je za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisao nakon osam sezona provedenih u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), dok je Prepelič, kapiten ekipe Dubaija,
