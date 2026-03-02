Poljoprivrednici objavili plan blokada puteva u Srbiji za danas

U totalnoj blokadi, u trajanju od 24 sata, biće Ibarska magistrala u selu Miločaj kod Kraljeva i u selu Janok kod Konareva, kružni tok u Zaklopači kojim će biti blokiran putni pravac prema Kraljevu.

U totalnoj blokadi biće i Kočovića raskrnsica u Bresnici kod Čačka gde će biti blokirani putni pravci Kragujevac – Kraljevo i Kragujevac – Čačak, Cerovac i Bogatić na dve lokacije i put u mestu Zavlaka. Poljoprivrednici će blokirati 24 sata i magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac, put Takovo – Gornji Milanovac i Resnik – Kragujevac izlazak na Račasnki put. Od 10 do 14 časova biće blokirana raskranica Novi Sad – Sremska Mitrovica – granica sa Hrvatkosm. Od